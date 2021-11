Spunta un nome a sorpresa per il centrocampo: occhi sul giovane talento camerunense

Il Milan è sempre attento al mercato dei giovani talenti in giro per l’Europa e non vuole farsi scappare qualche buona opportunità per rinforzare la squadra. I rossoneri cercano un centrocampista che possa alternarsi ai titolari e la nuova idea viene dalla Francia.

Il giornalista Daniele Longo ha infatti rivelato su Twitter che il Milan sta vagliando con attenzione il profilo del camerunense Jean Onana, mediano del Bordeaux classe 2000 già nel giro della sua Nazionale maggiore.

Onana, centrocampista, Milan

Onana ha giocato sei partite quest’anno con i girondini e ha all’attivo due reti e un assist, statistiche che hanno fatto drizzare le antenne agli scout rossoneri. Il suo valore di mercato non è altissimo ma la giovane età potrebbe far schizzare il prezzo oltre i 5-6 milioni di euro.