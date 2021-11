Squalifica Romagnoli, il giudice sportivo conferma: ecco quando tornerà

All’indomani della sconfitta in casa contro il Sassuolo, è arrivato il verdetto per l’espulsione di Romagnoli: il giudice sportivo ha confermato la squalifica di una giornata per il capitano del Milan.

Romagnoli salterà dunque la partita di mercoledì sera contro il Genoa, e tornerà a disposizione sabato contro la Salernitana. Di seguito il comunicato del giudice sportivo:

Romagnoli, Milan, squalifica

“Squalifica per una giornata effettiva di gara per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“.