“Sta diventando sempre più importante”, che elogio per il giocatore del Milan

Arrivano parole al miele per il centrocampista rossonero Sandro Tonali, autore di una grande stagione finora. A complimentarsi con il talento azzurro, Marcello Lippi, che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Le parole dell’ex ct: “È un giocatore chiave, aggredisce, recupera, sta diventando sempre più importante nel Milan. Non è ancora quello del Brescia, faceva tutto lui, centrale, mezzala, recuperava palla, difendeva, impostava, tirava. Ha risentito del passaggio. Dal punto di vista caratteriale non è ancora come Barella“