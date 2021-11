Stop per Calabria in nazionale: le condizioni del difensore

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, Davide Calabria ha riscontrato un problema fisico Dopo aver giocato gli ultimi 10′ in Italia-Svizzera. Problema fisico confermato dai controlli a cui si è sottoposto in mattinata. Roberto Mancini non potrà disporre di lui contro l’Irlanda del Nord.

Calabria nazionale Milan

Il terzino del Milan e della nazionale ha già abbandonato il ritiro azzurro per tornare a Milano per un problema al polpaccio; ora bisognerà capire l’entità dell’infortunio per valutarne i tempi di recupero. Dunque, fino a che la situazione non sarà chiara, al momento Calabria in dubbio per il match contro la Fiorentina, in data 20 novembre.