Tatarusanu: “Vi dico perché non ho parato il rigore di Calhanoglu”

Ciprian Tatarusanu, autore di una grande parata sul rigore tirato da Lautaro Martinez, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio nel derby:

Sul rigore parato a Lautaro:

“Lautaro lo abbiamo studiato insieme ai preparatori e sono contento della parata. Abbiamo studiato anche Calhanoglu, ma anche lui mi conosceva bene (ride, ndr). Faccio di tutto per continuare così”.

Sul rapporto con Maignan:

“Mike ha esultato perché sa cosa significa per un portiere parare un rigore. Abbiamo uno splendido rapporto. Ho cercato di aiutarlo quando è arrivato, parlo francese e per lui non era facile cambiare paese e campionato. Ha fatto un buon inizio, è bravissimo. Poi purtroppo si è fatto male, io mi sono allenato per farmi trovare sempre pronto, l’occasione è arrivata e sono contento di giocare a questi livelli”.