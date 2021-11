Tonali frena: “Ambizioni? Tante, ma non abbiamo fatto ancora niente!”

Sandro Tonali è l’acquisto in più della stagione rossonera. Definitivamente esploso durante questo campionato, l’ex Brescia è diventato uno dei beniamini dei tifosi.

Arrivato in punta di piedi, con il Milan nel cuore, Tonali ha rilasciato una lunga intervista a StarCasino Sport in cui si racconta a 360 gradi.

Ecco le sue parole:

APPLAUSI SAN SIRO – “Sono delle bellissime emozioni che non ha provato nessuno l’anno scorso. Tornare a farlo quest’anno, soprattutto per me che ho passato un anno difficile, è un’emozione grandissima“

AMBIZIONI – “Non abbiamo fatto niente ancora. Bisogna puntare sempre più in alto e capire di non aver fatto ancora nulla“.

I GOL – “Il primo è stata una punizione che avevamo provato il giorno prima, è riuscita alla perfezione ed è andato tutto per il meglio. Poi farlo a San Siro è stato la ciliegina sulla torta. La sfida contro l’Atalanta ci ha fatto capire di essere veramente una grande squadra. Andare a Bergamo e vincere così ci ha fatto capire che possiamo fare davvero grandi cose insieme“.

Tonali, Milan, Champions League

IL MILAN – “Il Milan è casa, un punto di riferimento. L’ho sempre visto come la mia squadra del cuore, non è cambiato molto. È cambiato il modo di vederlo perché devo avere un affetto diverso, perché lavoro per questa squadra. Ti rendi conto che hai un altro tipo di affetto, ma comunque è e resterà sempre la mia squadra del cuore“

GLI IDOLI – “Gattuso, Pirlo, Kaka, ce ne sono stati tantissimi. Il Milan era una squadra di campioni e vederli giocare è stato bello, anche se ricordo poco. Lo stesso Paolo che abbiamo sempre al campo, sono tutti idoli per me e per noi tifosi, li vedi con occhio diverso“.

DIFFERENZE ANNO SCORSO – “Siamo partiti anche insieme al mister in un altro modo quest’anno. Già iniziare il ritiro con la squadra da sano è tutta un’altra cosa. Ti dà tanta benzina per la stagione, non riuscire a farlo è un punto di penalizzazione per ogni giocatore. Quest’anno sono riuscito a farlo bene e spero di poter continuare bene anche nel resto della stagione“

BRESCIA – “Rispetto a Brescia e all’anno scorso sono cambiate tante cose. Il modo di giocare è completamente diverso, così come le squadre. Qua è fatto tutto di duelli, uno contro uno. Lo era anche l’anno scorso forse, ma non stavo bene come quest’anno“.

DA MIGLIORARE – “Ci sono sempre tanti aspetti da migliorare nel calcio. Sto cercando da sempre di migliorare la costanza, che è difficilissima da avere. Poi ce ne sono molti altri

IBRA – “Con Ibra è un’emozione giocare sin dal primo allenamento. Giocare insieme ad un giocatore che guardavi in tv è una cosa bellissima“.

PIOLI – “Del mister ricorderò sempre che è stato il primo allenatore che ho avuto qui al Milan, è una persona fantastica“.

SCUDETTO – “Il campionato è appena iniziato, la classifica è da tenere d’occhio, ma non è ancora veritiera. Le prime 7 possono giocarsela“.

CHAMPIONS – “Vedere il Milan a 0 punti è una cosa brutta, la prima voglia è quella di vincere. Giochiamo in casa nostra e abbiamo visto anche contro l’Atletico che nei primi minuti avevamo la partita in mano e stavamo giocando da grande squadra“.