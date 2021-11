Tonali: “Simeone ha grinta da vendere! Ecco che cosa dobbiamo fare per vincere”

Alla vigilia del crocevia di Champions del Milan, Sandro Tonali non ha parlato soltanto in conferenza stampa assieme al mister, bensì anche ai microfoni di Sky Sport, a cui ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ecco le sue parole:

SU SIMEONE – “Da giocatore, come da allenatore, ha sempre mostrato una grinta incredibile, può mangiare chiunque. Dà una carica ai suoi molto importante per un giocatore. Avere la sua energia per ogni partita è una bella cosa“.

SULLA PARTITA DI DOMANI – “È una partita secca in cui il nostro deve essere un unico obiettivo. In Champions finora ci è mancata la vittoria. Bisogna andare, fare la nostra partita e dare quello che ci è mancato nelle partite precedenti. In 11 contro 11 abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di poterli mettere in difficoltà, e l’abbiamo fatto. Non vedo il motivo per cui non potremmo farlo domani. Siamo gli stessi, dobbiamo iniziare la partita ad alti ritmi. È una partita fondamentale, dove sai che puoi tornare con la speranza e con la forza di poterci giocare la qualificazione a dicembre. Sappiamo tutti che questa può essere la partita che anche a livello emozionale può dare una carica speciale, che può fare la differenza. Sappiamo che ce la possiamo giocare, come abbiamo visto all’andata e come si è visto in tutte le partite di Champions che abbiamo giocato fino a ora, tranne forse quella in Portogallo contro il Porto“.

OBIETTIVO – “Sappiamo che possiamo andare lì e vincere, l’unico obiettivo è quello. Le emozioni e tutto il resto le lasciamo da parte, andremo lì solo per vincere“.

SULLA SUA CRESCITA – “Quello che mi è mancato lo scorso anno è arrivato tutto adesso. Se avessi fatto questo percorso lo scorso anno sarebbe stato normale, ora salta all’occhio perché il mio rendimento nella passata stagione è stato basso. Secondo me quello che devo continuare a fare, senza esaltarmi per i complimenti, è continuare su questa strada“.