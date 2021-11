Tre rossoneri in scadenza di contratto: entro fine anno i rinnovi

Ancora in attesa di sbrogliare la situazione legata a Franck Kessié, il Milan gioca d’anticipo e lavora ai rinnovi di contratto di altri tre rossoneri.

I nomi in ballo sono quelli di Hernandez, Leao e Beannacer, che hanno i contratti in scadenza nel 2024, ma il club rossonero preferirebbe chiudere le pratiche rinnovi entro la fine di quest’anno.

ROMAGNOLI IN SCADENZA

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, inoltre, un altro giocatore in scadenza invece nel 2022 è Alessio Romagnoli, che ha già fatto presente alla società l’intenzione di ridursi l’ingaggio da 6 a 3,5 milioni pur di continuare l’avventura in rossonero.

Romagnoli, rinnovo, Milan

La Rosea riferisce che, in questa fase della trattativa, è lo stesso capitano del Milan a trattare col club, che almeno per il momento vuole tenersi lontano dal suo agente Mino Raiola.