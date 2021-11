La stagione del Milan è iniziata alla grande ma non senza intoppi. Gli infortuni dei rossoneri in questa stagione sono già stati tantissimi. Dopo i vari stop di Ibra, Giroud, Calabria, Maignan e Diaz, sono arrivati quelli di Rebic e Tomori.

Milan, situazione, infortuni

Questi sono solo una lunga lista di infortuni arrivati in questo inizio di stagione per la squadra di Pioli. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, sono ben 35 gli infortuni del Milan fino ad oggi. Un numero evidentemente troppo alto se si vuole competere ad alti livelli.

Rebic ne avrà ancora per molto, mentre Tomori, probabilmente, non ce la farà neanche per la sfida contro l’Atletico Madrid. La buona notizia è, però, il probabile rientro di Maignan contro il Sassuolo.