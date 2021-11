Un fedelissimo di Pioli pronto al rinnovo: fissato l’incontro!

La pausa per le nazionali spesso è utile per fare il punto della situazione sulla questione rinnovi. Dopo i rinnovi di Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers, un altro fedelissimo di mister Pioli sarebbe pronto ad apportare la propria firma per il prolungamento di contratto: Rade Krunic.

Rade Krunic e Stefano Pioli

Come riporta calciomercato.com, il centrocampista bosniaco, dopo un inizio di stagione al di sopra di ogni aspettativa e previsione, potrebbe presto prolungare la sua permanenza al Milan. La prossima settimana potrebbe esserci un incontro importante tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera. Sarebbe il giusto premio per un jolly di centrocampo molto utilizzato e apprezzato da Stefano Pioli.