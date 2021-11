Varriale: “Lezione tattica di Dionisi a Pioli, Milan in calo in due aspetti”

Enrico Varriale, noto giornalista della Rai, ha commentato la sfida tra Milan e Sassuolo analizzando le prestazioni delle due squadre sul suo profilo Twitter. Le sue parole:

“Grande impresa del Sassuolo che dopo il campo della Juventus espugna in rimonta pure quello del Milan. Lezione tattica di Dionisi a Pioli e monumentale la prova di Berardi. Male i rossoneri, alla seconda sconfitta consecutiva in Serie A, apparsi decisamente in calo fisico e di idee”

