Si avvicina il ritorno della Serie A e si avvicina anche Fiorentina-Milan. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Pioli potrebbe decidere di far partire dal 1′ Ante Rebic nella gara contro la squadra di Italiano per far riposare Leao in vista del match di Champions contro l’Atletico Madrid.

Rebic, Getty

Ancora qualche giorno a disposizione per il mister rossonero per sciogliere qualsiasi dubbio e schierare la formazione ideale.