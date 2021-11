Verso Genoa-Milan: le probabili scelte di Pioli

Domani il Milan sarà atteso da un test importante al Marassi contro il Genoa. Match importante non solo per la classifica, ma anche per l’umore del gruppo che nelle ultime settimane non sembra essere dei migliori dopo le prime due sconfitte in campionato.

In attesa delle scelte ufficiali che verranno comunicate dal mister domani, Sportmediaset ha iniziato a tirare giù una bozza delle probabili scelte che potrà fare Pioli per domani.

KALULU, GENOA, MILAN

In difesa è sicuro il ritorno dal 1′ minuto di Tomori affiancato da Kjaer, con Theo inamovibile a sinistra e la sorpresa Kalulu che potrebbe riprendersi la maglia da titolare almeno per questa partita.

A centrocampo spazio a Tonali e Kessiè, mentre alle spalle di Ibrahimovic agiranno Saelemaekers sulla destra, Leao sulla sinistra e uno tra Brahim Diaz e Messias sulla trequarti, con il brasiliano che potrebbe spuntarla.

PROBABILE MILAN: Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Messias, Rafael Leao; Ibrahimovic.