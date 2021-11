Verso Milan-Porto, i convocati di Pioli: assenza importante sulle fasce

Il Milan, attraverso il proprio sito, ha reso nota la lista dei giocatori convocati da mister Pioli per la sfida di questa sera contro il Porto. I rossoneri convocati, che andranno a caccia dei primi tre punti in Champions League, sono:

Ac Milan

PORTIERI Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.

Spicca l’assenza di Ballo-Touré, non convocato a causa dei postumi del trauma contusivo subito contro il Bologna. Preoccupa la sua assenza, soprattutto in vista del derby, dove mister Pioli non potrà fare affidamento neanche su Theo Hernandez, costretto ad accomodarsi in tribuna a causa dell’espulsione rimediata a Roma.