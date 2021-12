Adani: “Momento del Milan? C’è un fattore che sta incidendo molto”

Intervistato dalla “Gazzetta dello Sport” l’ex calciatore Daniele Adani ha parlato dell’attuale momento del Milan, che nelle ultime uscite è parso un pò appannato e il pareggio casalingo di ieri ne è la dimostrazione: “Il Milan conosce la propria dimensione. I passi falsi esistono, gli avversari anche, e oggi non è così scontato battere le medie che sanno metterti in difficoltà. Un k.o. può essere accettabile, non lo sarebbe un cambio di rotta, ma i rossoneri non tradiranno il percorso che hanno iniziato”

L’attuale opinionista della Rai, ha poi proseguito dicendo: “La stanchezza un po’ incide. Quando ti riveli grande spendi energie, cambiano le aspettative, ci sono state meno rotazioni causa infortuni e confermarsi è più difficile che affermarsi. Ma per me tutto rientra nella normalità di una crescita giusta fatta in questi due anni”.

Di, Attilio Emanuele Esposito