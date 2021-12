Adli al Milan a gennaio? La risposta del Bordeaux

Tra pochi giorni aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, e il Milan vorrebbe regalare a Pioli un centrocampista per rinforzare il reparto, soprattutto a causa delle partenze di Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa.

Adli, Milan, Bordeaux

Una soluzione in tal senso potrebbe essere l’arrivo anticipato di Adli: i rossoneri hanno acquistato il francese durante la scorsa estate, lasciandolo in prestito ancora un anno al Bordeaux. Mentre a Casa Milan si continua a valutare la fattibilità dell’operazione, però, come riportato da calciomercato.com il club francese ha fatto sapere di voler tenere il giocatore fino al termine della stagione.

Il tweet: