Allegri commenta la sconfitta del Milan: “Bisogna prendere atto di una cosa”

Intervenuto nel pre-partita di Juventus-Malmö, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport del percorso europeo delle italiane, soffermandosi in particolare sulla sconfitta del Milan contro il Liverpool:

“Il Milan ha perso contro il Liverpool, una delle squadre più forti d’Europa. Ieri hanno perso una partita non semplice, ma è anche vero che è tanti anni che era fuori dalla Champions League. Per me il bilancio delle squadre italiane è positivo, è un continuo percorso di crescita dove ci sono delle squadre superiori alle altre e bisogna prenderne atto. E il Liverpool di Klopp è una di queste“.