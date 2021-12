Attento Milan, Alvarez rischia di sfumare: una big è in pole per l’attaccante

Il Milan è sempre attento ai giovani talenti del panorama internazionale.

La società rossonera, segue da tempo il nuovo crack del campionato argentino, Julian Alvarez. L’attaccante del River Plate ha messo a segno 17 gol e 7 assist in 20 partite, facendo drizzare le antenne di tutti i principali top club europei.

Alvarez Milan Barcellona

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan si è mosso con largo anticipo, mandando degli emissari in Argentina per seguirlo da vicino. In Italia, anche Juventus e Inter seguono il calciatore, ma a spaventare i rossoneri è la concorrenza agguerrita dei club spagnoli: Atletico Madrid, Siviglia e Barcellona.

Il River Plate, dal canto suo, ha proposto il rinnovo a Julian Alvarez, il cui contratto è in scadenza a dicembre 2022: l’attaccante argentino è legato ai Millionarios, motivo per cui sta valutando con il suo agente la possibilità di firmare per un altro anno, o due, ancora.

L’unica condizione vincolante per firmare il rinnovo è una: la clausola da 25 milioni di euro non deve essere ritoccata o eliminata. La squadra che si sta muovendo con decisione sul calciatore, negli ultimi giorni, è il Barcellona, che pare intenzionato a proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto.

I blaugrana sono una destinazione gradita ad Alvarez, motivo per cui il Milan dovrà prendere una decisione definitiva sul ragazzo, per evitare che approdi verso altri lidi.