Ambrosini su Ibrahimovic: “Non l’ho mai visto così!”

L’ex capitano del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport in cui, tra i vari temi, ha affrontato quello legato al rinnovo di contratto di Ibrahimovic.

L’opinionista, nonchè suo ex compagno di squadra, si espresso con parole al miele per l’attaccante svedese, in particolare sulla sua leadership e sulla fame che dimostra.

Ambrosini, Ibrahimovic, Milan

Questo l’estratto a riguardo:

“La sua presenza è una garanzia per tutti, non l’ho mai visto così ferocemente determinato nel voler incidere.

Da dirigente farei fatica a non accogliere nuovamente una personalità come la sua”.

L’importanza di Ibrahimovic, che va ben oltre il lato meramente tecnico, è ormai cosa nota. L’età che avanza, con l’aggiunta di numerosi problemi fisici, però, restano un cruccio, sebbene Zlatan non sembra voler entrare nell’ottica di idee di dover fermarsi.

Vedremo nel corso di questi mesi se la dirigenza deciderà di prolungare nuovamente di un anno il suo contratto.