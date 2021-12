Andreazzoli: “Meritavamo molto di più, per me abbiamo vinto”

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta del suo Empoli nonostante la bella partita contro il Milan: “La squadra ha tentato fino alla fine di fare il lavoro che doveva fare. Poi più passano i minuti e più l’ansia viene, ci abbiamo provato fino al 95esimo e i ragazzi sono stati bravi; sono meritevoli di grossi complimenti: disputare una gara come quella di stasera contro il Milan ci fa onore. Non abbiamo ottenuto quello che meritavamo, mentre il Milan ha preso tutto quello che ha costruito, anche se nessuno glielo ha regalato”.

Come giudica la partita dell’Empoli: “Sono andato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti ai ragazzi: secondo me l’hanno vinta la partita. Vedendo le componenti della partita abbiamo fatto più noi che il Milan. È stato molto bravo Maignan nel primo tempo, poi c’è stata la traversa di Bajrami; abbiamo costretto il Milan alla palla lunga, togliendo loro punti di riferimento. Per una realtà come noi c’è da essere soddisfatti”.