Ansia Kjaer in casa Milan: Maldini pensa già al sostituto

Nonostante la vittoria di ieri e soprattutto il balzo in classifica con il Milan a -1 dal Napoli, preoccupazione per Pioli per le condizioni di Kjaer.

Il difensore danese ex Atalanta è uscito da Marassi con le mani sul volto ed una borsa del ghiaccio sul ginocchio.

Kjaer Infortunio Milan

In questo senso, visto il probabile stop a lungo termine, Maldini sta già pensando al sostituto del danese.

Come svelato da Calciomercato.com, le opzioni sono diverse: il sogno è Bremer del Torino, in lista anche Badiashile del Monaco e Okoli (dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese).

Sullo sfondo rimane anche la pista Caldara. Il centrale rossonero in prestito al Venezia potrebbe rientrare alla base per sostituire Simon Kjaer.