Bordata al centrocampista rossonero: “Il calcio non è il suo mestiere”

Dal pareggio di ieri contro l’Udinese, sono emersi diversi problemi per il Milan di Pioli. Due calciatori su tutti sono al centro delle critiche: Saelemaekers e Bakayoko.

Proprio sul mediano francese Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera si è espresso in modo molto duro, criticandolo.

Bakayoko Milan Sconcerti

Infatti, il giornalista ha definito il francese una vera e propria lacuna per i rossoneri. Ma non è finita qui, Sconcerti ha aggiunto altro.

“Bakayoko è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso, fisicamente splendido, ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente“.