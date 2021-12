Braida consiglia Kessié: “Io avrei preso già una decisione”

Ariedo Braida ha sempre ottimi consigli per il Milan e i suoi tesserati dall’alto della sua lunga esperienza in rossonero. L’ex dirigente ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del lavoro di Maldini:

Le difficoltà del momento sono molte ma Maldini e il suo staff stanno lavorando molto bene, ciò che stanno facendo per il Milan è davvero ottimo.

Spazio poi ad un consiglio per il possibile rinnovo di Kessiè, che ormai sembra destinato ad altri lidi magari più remunerativi di Casa Milan:

Una volta dissi ad un giocatore di rimanere perché nel suo club era amato dai tifosi mentre altrove avrebbe dovuto ricominciare da zero. Dico lo stesso a Kessiè che spero rimanga al Milan.