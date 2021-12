“Bremer è un profilo che può piacere”: le parole dell’esperto!

Il nome di Gleison Bremer è ormai al centro del calciomercato. Sono molti i club che si contendono l’ambito difensore del Torino, tra cui anche il Milan, che continua a cercare il sostituto di Simon Kjaer.

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha spiegato le tre opzioni del Milan: la prima sarebbe di acquistare un difensore che conosce il calcio italiano, proprio come Bremer. Le due alternative, invece, sarebbero di prendere un giovane di prospettiva da far crescere, altrimenti di rimanere con Gabbia e Kalulu come alternative.

Bremer, Milan, calciomercato

Queste la parole del giornalista:

“Il Milan è alla ricerca di un giocatore che possa dare una mano in difesa. I profili sono due: o puntare su un giocatore esperto che già conosce il campionato italiano, ecco perché Bremer sarebbe un profilo che può piacere, oppure un giovane di prospettiva. Questo potrebbe giocare di fianco a quelli che già ci sono al Milan e crescere senza avere la responsabilità di dover sostituire da subito Kjaer“. “I rossoneri considerano Tomori e Romagnoli i due centrali titolari, le alternative in questo momento sono Gabbia e Kalulu, considerato soprattutto un centrale e non solo un terzino destro. Nel caso in cui potesse davvero arrivare un giocatore per migliorare la rosa allora il Milan l’investimento lo farebbe per un giovane, o un prestito per un giocatore che conosce già il campionato, o altrimenti rimarrebbe così”.