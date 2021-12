Brutte notizie per Spalletti: il giocatore a rischio per Milan-Napoli

Domenica sera, a San Siro, andrà in scena il big match tra Milan e Napoli, con i rossoneri che, grazie ad una vittoria, potrebbero allungare a 6 punti sui partenopei.

In vista della partita, arrivano buone notizie per Pioli e tutto l’ambiente rossonero: Piotr Zielinski, infatti, dopo i problemi respiratori accusati nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli, non dovrebbe recuperare in tempo, e dunque non scendere in campo domenica.

Zielinski, Milan, Napoli

La Gazzetta dello Sport spiega infatti che: “Alla luce anche di quanto accaduto sabato scorso a Victor Lindelof, difensore svedese del Manchester United: il suo malore al petto è stato l’allarme per il cluster che si è scatenato nel club di Premier. Considerando che il Napoli giovedì scorso ha giocato contro un Leicester che aveva rifiutato di sottoporsi ai tamponi della Asl Napoli1, dopo aver lasciato a casa 6-7 persone contagiate, i rischi purtroppo restano alti. Gli esami finora hanno scongiurato complicazioni per Zielinski, che ha i sintomi di una bronchite“.

Il polacco si andrebbe ad aggiungere alla già lunga lista di indisponibili del club campano: Osimhen, Koulibaly e Fabian su tutti.