Buone notizie per Pioli: calciatore recuperato per la Roma!

Buone notizie per Stefano Pioli e per il Milan, Zlatan Ibrahimovic ha recuperato e potrà essere disponibile per la sfida contro la Roma.

L’attaccante svedese è stato costretto a saltare l’ultima sfida del 2021, contro l’Empoli, a causa di un sovraccarico al ginocchio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante rossonero non hanno evidenziato nulla di grave.

Per questo motivo, lo svedese potrà prendere parte alla sfida, importantissima, contro la Roma di Mourinho in programma il prossimo 6 gennaio