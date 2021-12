Cairo: “Ritorno al Milan di Pobega a giugno? Vi rispondo così”

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto per parlare di Tommaso Pobega, centrocampista granata ma di proprietà del Milan:

“Se sono innamorato di Pobega? Mi piace come interpreta le partite. Un amore che finirà a giugno? Anche noi avremmo voluto prenderlo con una formula diversa, ma se non è possibile, conta di più il momento e in quello in cui l’abbiamo preso, era giusto pensare a rinforzare il gruppo”.

Il centrocampista classe ’99 ha giocato nell’attuale Serie A 16 partite, andando in gol ben 4 gol e fornendo un assist. Un ottimo rendimento che sta sempre di più convincendo la dirigenza rossonera a riportarlo alla base in estate.