Zanetti su Caldara: “Sta tornando ai suoi livelli: su una cosa è molto migliorato”

Mattia Caldara si sta rivelando un elemento fondamentale per i risultati ottenuti fin qui dal Venezia di Paolo Zanetti.

Il difensore classe 1994, non ha giocato alcun minuto in gare ufficiali con la maglia rossonera in due stagioni.

Il suo cartellino, però, è di proprietà del Milan che, dopo l’infortunio di Simon Kjaer, in quella posizione di campo dovrà necessariamente intervenire sul mercato.

Caldara, Venezia, Serie A

Zanetti, che al suo primo anno di Serie A sta stupendo tutti, ha parlato a Radio Rai del calciatore e delle sue possibilità in futuro.

Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei lagunari:

“Arriva da un percorso difficile, la maturità tecnica ce l’ha, il problema è che ha avuto due anni di stop per un infortunio grave. Ci abbiamo creduto, io e il direttore siamo andati a casa sua a convincerlo e a farlo ripartire. L’infortunio è alle spalle, sta giocando bene perché è un giocatore forte e sta ritornando quel calciatore che era prima. Personalmente preferirei non perderlo ma è di proprietà del Milan e non so cosa succederà”.