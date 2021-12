Calcio e Covid, la nuova proposta di Gravina per combattere il virus: i dettagli

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla manifestazione dei Globe Soccer Awards, ha lanciato una nuova proposta per contrastare gli aumenti dei contagi nel mondo del calcio. Queste le sue parole:

Gravina, super green pass, covid

“Non possiamo fermarci. Il calcio è vitale per l’economia di tanti settori molto importanti del Paese. Dobbiamo stare più attenti e mi piacerebbe confrontarmi con scienziati e specialisti che possano indicarci la strada per arrivare a delle condizioni ideali. Il 97-98% di atleti e staff è vaccinato, stiamo accelerando sulla terza dose”.

Poi lancia la proposta:

“Dobbiamo forse valorizzare meglio l’idea di un super green pass a livello di gruppo e di spogliatoio, su questo ci stiamo ragionando“.