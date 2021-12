Calciomercato, il Milan ha deciso sul sostituto di Kjaer: la scelta definitiva

Intervenuto a Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato da Milanello delle mosse che farà il Milan nella prossima finestra di mercato. Le sue parole:

kjaer, acmilan, calciomercato

“Vedremo come agirà il Milan nel mercato di gennaio. Nei prossimi 15 giorni si capirà ciò che vuole fare il club rossonero perchè Kjaer andrà sostituito. C’è solo da capire se la società sia disposta a fare un grsnde investimento o se opterà per un prestito con diritto o obbligo di riscatto. In attacco, invece, non ci saranno acquisti perchè da gennaio torneranno anche Rebic e Giroud”