Calciomercato, occasione a zero per i rossoneri: il giocatore non rinnova!

La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare la rosa nella prossima sessione di calciomercato, che si aprirà il 3 gennaio.

I rossoneri, da tempo, hanno nel mirino un centrocampista del Marsiglia: Boubacar Kamara, di nazionalità francese.

Il giovane classe 1999, secondo il The Athletic, ha preso una decisione definitiva sul proprio futuro: ossia quella di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l’OM e, dunque, di liberarsi a parametro zero in estate.

Il Milan, adesso, dovrà decidere se fare la prima mossa o attendere ancora: la concorrenza appare serrata per il calciatore.