Casa Milan, annuncio a sorpresa: cessione ad un passo

Il Milan aveva già programmato la cessione.

Cessione in vista

Dopo l’acquisto effettuato nei mesi scorsi oggi è arrivato l’annuncio della cessione dell’immobile. “Non solo è stato un moderno quartier generale, ma anche un luogo aperto alla cittadinanza” si legge sulla nota del fondo immobiliare.

Nello specifico, il fondo ad aver acquistato Casa Milan è Inarcassa Re che è gestito interamente dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Casa Milan, Cessione

Lo scorso febbraio, i rossoneri avevano acquistato l’immobile, da Vittoria Assicurazioni, ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore reale, quindi per un costo di circa 41 mila euro.

Per questo motivo, come riporta Calcio e Finanza il Milan ha deciso, insieme al fondo Inarcassa Re di venderlo. La vendita si traduce in un cospicuo aumento finanziario, dato il costo di vendita pari a circa 20 milioni di euro.

L’immobile continuerà ad essere vera e propria Casa del Milan, nonostante la cessione vista la modernità della sede su cui il club continuerà ad investire.