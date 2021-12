Cassano analizza l’eliminazione del Milan dalla Champions: “Fanno fatica sotto questo aspetto”

Antonio Cassano ha parlato, come di consueto, ai microfoni della Bobo TV in onda su Twitch analizzando il livello attuale del calcio italiano prendendo come esempio proprio il Milan. Le sue parole:

acmilan, cassano, champions league

“Negli ultimi due anni Milan e Atalanta sono le squadre che hanno avuto più continuità in Italia anche da un punto di vista estetico, anche se hanno vinto Inter e Juve. Il Milan gioca contro le riserve del Liverpool che hanno idee eccellenti e un ritmo diverso. Sono sempre più convinto che il calcio italiano non sarà un disastro, ma il Milan va ad Oporto e fatica a livello di ritmo. In Italia si fa un certo tipo di calcio e in Champions se ne fa un altro molto diverso. Il calcio italiano è dietro a quei 4/5 campionati europei”