Casting in difesa dopo l’infortunio di Kjaer: spunta una nuova ipotesi!

Nonostante la vittoria schiacciante ottenuta ai danni del Genoa, Pioli non può sorridere al 100% di ritorno da Marassi.

Il tecnico, infatti, perderà Simon Kjaer per almeno 6 mesi, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport a seguito del comunicato del Milan, e la dirigenza non sembra aver trovato ancora un nome su cui puntare forte.

Tuttavia, le idee ipotizzate per sostituire il danese sono tante: a partire da Luiz Felipe per arrivare a Milenkovic, passando per Bremer e lo svizzero Omeragic.

Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sembrerebbe essersi aggiunto alla lista dei possibili sostituti anche Benoit Badiashile.

BADIASHILE, MILAN, MONACO

CHI È BADIASHILE?

Difensore centrale del Monaco classe 2001, alto quasi 2 metri, e con una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

18 presenze e 1 assist all’attivo per lui in questa stagione tra tutte le competizioni, certificano come, di fatto, sia un titolare del club francese a soli 20 anni.

Caratteristiche e statistiche che fanno di lui un vero e proprio talento del panorama calcistico francese ed europeo, su cui hanno messo gli occhi anche diversi altri top club.

Contratto in scadenza nel giugno del 2024 per il gigante del club monegasco, che tuttavia potrebbe avvalersi della sua volontà di provare nuove esperienze per convincere il suo attuale club a “svenderlo“.