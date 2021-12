C’è una nuova pretendente per Bremer: Milan avvisato!

Come dichiarato più volte da Maldini, compreso nel pre partita di ieri sera, uno dei grandi obiettivi del Milan per gennaio sarà quello di portare in rossonero un centrale di difesa per sostituire l’infortunato Simon Kjaer. Tra i vari nomi che si susseguono in questi giorni spicca tra tutti quelli di Bremer attualmente in forze al Torino e che piace molto alla dirigenza rossonera.

La pista che porta al difensore granata però nelle ultime ore sembra complicarsi non poco. Secondo quanto riportato di media inglese infatti, sul brasiliano sarebbe piombato anche il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte, che sono all ricerca di rinforzi e avrebbero individuato in Bremer il profilo giusto da aggiungere al pacchetto difensivo degli Spurs.

Di, Attilio Emanuele Esposito.