Che elogio per Leao: “È devastante per tecnica e velocità!”

Hernan Crespo, ex attaccante tra le tante di Milan e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Rafael Leao elogiandolo per la stagione che sta facendo e per le sue qualità. Le parole:

“Leao sta facendo molto bene, mi sembra in decisa crescita. Sulla fascia è devastante, per velocità, tecnica individuale quando entra in azione. Anche Tonali potrà risultare dominante nel percorso. Il Milan potrà considerarsi migliorato quando imparerà e dimostrerà di essere padrone del campo per 90 minuti”