Commovente messaggio di Tomori: le parole del difensore sui social!

Fikayo Tomori, tramite il suo profilo Instagram ha voluto esprimere il suo dolore e rammarico per la sconfitta subita contro il Liverpool e a causa del suo errore che ha portato al gol di Origi. Le parole del numero 23 del Milan:

“Sono ancora frustrato con me stesso e arrabbiato per la squadra. Imparerò da quell’errore e lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo. Sono così orgoglioso, però, di aver segnato il mio primo gol in Champions League a San Siro per il Milan. Ora abbiamo il resto della stagione per garantire che questo club torni al suo posto il prossimo anno e per rendere questo memorabile”