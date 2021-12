Compagnoni è sicuro sul Milan: “La Champions ha fatto male: vi spiego perchè”

Maurizio Compagnoni ha analizzato, ai microfoni di Sky Sport, il momento del Milan provando a dare una spiegazione a questo difficile periodo che la squadra di Pioli sta attraversando. Le sue parole:

“Il Milan paga lo sforzo in Champions League, le due partite contro Atletico Madrid e Liverpool hanno prosciugato le energie fisiche e mentali della squadra. Il Milan ha pagato anche gli infortuni, dato che con l’assenza di Leao e Rebic non ha più un attaccante esterno sulla sinistra. Se sommiamo tutte queste cose non dobbiamo sorprenderci del calo del Milan”