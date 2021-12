Coppa d’Africa a rischio? Ecco quando arriverà la decisione definitiva!

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione della Coppa d’Africa rimane incerta, nonostante le rassicurazioni della CAF degli scorsi giorni.

Mercoledì, il presidente della confederazione africana, Patrice Motsepe, andrà in Camerun per cercare di convincere gli organizzatori del torneo al rinvio.

Ieri, in realtà, in un incontro tenutosi a Doha, i dirigenti hanno comunque votato e ribadito la volontà di disputare il torneo.

Il presidente Motsepe, però, è molto legato al presidente FIFA Gianni Infantino, a sua volta sensibile alle pressioni in arrivo dall’Europa. I club dell’ECA, che perderanno giocatori importanti per diverse settimane, hanno espresso alla federazione globale la perplessità per questioni sanitarie e logistiche.

Infantino, Coppa d’Africa

Se il torneo dovesse giocarsi, i club europei dovrebbero liberare i propri tesserati il 27 dicembre.

Questo significa che i nazionali delle quattro squadre che arriveranno in semifinale saranno indisponibili per 52 giorni.

Oltre ai 52 giorni, seguiranno altri 10 giorni di quarantena previsti dai protocolli Covid dei Paesi europei.