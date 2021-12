Coppa d’Africa a rischio? Parla il ct del Marocco!

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che vedevano lo svolgersi della Coppa d’Africa a rischio, arrivano altre notizie, stavolta dal CT del Marocco Vahid Halilhodzic.

Ecco le sue parole:

“Con una situazione sanitaria simile è sempre più complicato. Si giocherà? Difficile dirlo, c’è una battaglia fra diverse lobby. I giocatori sono obbligati a rispondere alla convocazione, ma tutti i club fanno di tutto affinché non vengano, alcuni persino minacciando i giocatori, dicendo che potevano perdere il posto o essere ceduti. Sarà un grosso problema far giocare tutti i giocatori che militano in Europa. Se un giocatore non risponderà alla convocazione per me significherà che non è abbastanza attaccato alla nazionale e può anche dire addio alla selezione“.