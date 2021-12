Si sta alzando un bel polverone sullo svolgimento della Coppa d’Africa. L’innalzamento dei casi Covid, la poca organizzazione e le proteste continue dei club europei sembravano dover far rinviare la competizione che, invece, si svolgerà regolarmente.

Coppa d’Africa, club europei

I club europei, però, non sono contenti di questa situazione dato che, al rientro dalla competizione, i giocatori dovranno fare una lunga quarantena prima di tornare a disposizione. Per questo motivo, alcuni club potrebbero non far partire i loro tesserati.