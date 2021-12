Costacurta lancia il Milan: “I rossoneri possono battere il Liverpool: vi spiego perché”

Ai microfoni di Sky è intervenuto Billy Costacurta per parlare della sfida tra Milan e Liverpool, in programma martedì sera. Queste le parole dell’ex rossonero

“Il Milan può farcela. Il Liverpool è una squadra fortissima, che fa della velocità, delle idee di gioco, il proprio punto di forza. Per i rossoneri, però, arrivare a questa sfida in vetta alla A può aiutare. In più, qualora Klopp dovesse confermare la formazione vista contro il Porto, il Milan avrebbe tante possibilità. La partita contro l’Atletico ha dato ai rossoneri una grande possibilità”