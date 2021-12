Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese Mirror, il Barcellona avrebbe messo nel mirino due obiettivi del Milan: Christensen e Rudiger del Chelsea.

Xavi, Laporta, Getty

La dirigenza blaugrana vorrebbe fare un tentativo per entrambi già nel prossimo mercato invernale, così come i rossoneri che sono alla ricerca di un difensore per sostituire l’infortunato Simon Kjaer.