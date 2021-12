L’Agcom in pressing su Dazn: ecco cosa ha chiesto alla Lega Serie A!

L’Agcom chiede risposte in nome degli utenti a Dazn.

Lettera alla Lega Serie A

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, o Agcom, è in pressing su Dazn per quanto riguarda il servizio di streaming offerto dalla piattaforma digitale.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, infatti, l’Agcom ha presentato un esposto alla Lega A chiedendo una valutazione sul servizio offerto dall’emittente.

Dazn, Agcom, Lega A

La qualità del servizio offerto, la tutela dei consumatori e la misurazione degli ascolti sono le caratteristiche messe sotto la lente d’ingrandimento da parte dell’autorità garante.

Obiettivo numero uno dell’Agcom, adesso, è quello di definire dei parametri di valutazione dei servizi di trasmissione delle partite in live streaming.

Al numero due, invece, quello di quantificare soglie, criteri ed indennizzi nei confronti degli utenti che hanno subito questi danni.