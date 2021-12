Di Lorenzo avverte il Milan: “Ne siamo convinti!”

Domenica a San Siro, per il posticipo valevole per la 18esima giornata di serie A, andrà in scena il big match con sapore di anni ’90. Milan e Napoli si affronteranno per mantenere il passo dell’Inter capolista. Nonostante le tante assenze causa infortuni, non mancheranno protagonisti di qualità.

Tra le sfide più interessanti, sicuramente degno di nota il duello sulla fascia tra due dei migliori interpreti del ruolo dell’intera serie A: Theo Hernandez e Giovanni Di Lorenzo. Proprio il terzino destro del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss e non ha avuto dubbi: “Andiamo a San Siro con tanta concentrazione e con la convinzione di poter fare una bella prestazione“.

E poi aggiunge sul Milan rassicurando i tifosi partenopei sul momento del Napoli: “Sappiamo che incontriamo un avversario forte che sta facendo benissimo. Sarà un match difficile ma lo stiamo preparando al meglio per cercare di ottenere un risultato positivo. Il nostro obiettivo è sempre quello della vittoria e ci proveremo anche domenica. Siamo concentratissimi, sappiamo che il Milan ha grande qualità e noi dovremo limitare la loro spinta e cercare di imporre il nostro gioco. Sento l’affetto dei tifosi nei miei confronti e questo mi spinge ulteriormente a dare il massimo. Ma tutto il gruppo sente la carica del popolo azzurro e vogliamo riscattarci anche per i nostri sostenitori”.

I presupposti ci sono tutti. Adesso tocca a Milan e Napoli offrire una prestazione degna di questa sfida per lo spettacolo e per il proprio futuro.