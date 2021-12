Donnarumma su Ibrahimovic: “Per me è stato molto importante per un motivo!”

Gigio Donnaruma, intervistato da France Football, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e ha raccontato l’influenza dell’attaccante svedese nei suoi confronti.

Di seguito le sue parole:

“Zlatan è stato molto importante per me. Rimarrà una grande parte della mia vita. Sono maturato e migliorato tanto da quando è tornato al Milan e non solo nel calcio. Mi ha dato quello sprint che mi mancava. Lui ha questa tenacia, questa forza che tira fuori il meglio da te. E anche quando dice qualcosa che può infastidirti, lo fa per tirare fuori il meglio da te. All’inizio magari esclami: “Mamma mia Zlatan” ma poi immediatamente capisci che lo fa per il tuo bene. E’ stato importantissimo per la squadra averlo al nostro fianco“