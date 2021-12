Duello tra Napoli e Milan per il gioiello del Sassuolo: contatti già avviati!

Questa prima parte di stagione è stata caratterizzata inizialmente dal duello tra Milan e Napoli, che si sono alternate in testa alla classifica del campionato. Ultimamente però rossoneri e partenopei, soprattutto a causa della stanchezza e agli infortuni dovuti alle troppe partite ravvicinate, hanno smesso di correre, consentendo ai campioni d’Italia dell’Inter e all’Atalanta di recuperare il gap accusato nelle prima partite.

La mancanza di valide alternative ai titolari ha messo in luce molte lacune delle due compagini di Pioli e Spalletti, che nel tentativo di colmarle proveranno a intervenire sul mercato. Uno degli obiettivi a cui Milan e Napoli guardano con particolare interesse è il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, che in questo inizio di stagione si è particolarmente distinto tra gli emiliani.

Frattesi, Milan, Napoli.

Per giugno sembra quindi profilarsi un grande duello di mercato tra Milan e Napoli, poiché il Sassuolo non sembra voler aprire a una cessione del suo gioiello già a gennaio. I partenopei hanno perciò già avviato i primi contatti con i procuratori di Frattesi, per cercare di battere la concorrenza dei rossoneri e dell’Inter che invece ha già iniziato a parlare con il club emiliano.

Di, Attilio Emanuele Esposito.