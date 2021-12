L’AD elogia il suo talento in orbita Milan: “Starebbe bene in rossonero!”

Da qualche tempo si parla molto bene di Federico Gatti, centrale difensivo classe ’98 che sta impressionando in Serie B al Frosinone. Con 16 presenze stagionali, condite da ben tre gol, tanti top club di Serie A lo hanno messo sotto osservazione, tra cui anche il Milan.

L’Amministratore Delegato dei ciociari, Guido Angelozzi, ha rilasciato un’inervista per Radio Marte in cui ha parlato proprio riguardo Gatti. Queste le sue dichiarazioni:

I TRASCORSI: “Lo abbiamo acquistato per 150 mila euro e da inizio campionato ho detto che è un ragazzo da seguire, è un difensore che giocherà dieci anni in Serie A e andrà anche in Nazionale per molto tempo. In Italia ci sono pochi centrali così forti.

IL PARAGONE: Gatti è un Giorgio Chiellini con i piedi di Leonardo Bonucci. Fa anche gol, chi lo prenderà farà un grande affare perché di giovani così forti non ce ne sono.

SUL FUTURO: Starebbe bene al Napoli, alla Juve, all’Inter, al Milan, alla Roma… Potrebbe stare bene a tutti. È un giocatore di grande versatilità, tecnica, personalità, gli manca una cosa: il minutaggio”.