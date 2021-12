Andrea Conti ormai è come un corpo estraneo in casa Milan e l’Empoli fiuta il colpaccio per il mercato di gennaio.

A riportare dell’interesse dei toscani sul giocatore è Tuttosport, che conferma anche l’interesse del laterale al trasferimento.

L’Empoli però prima di iniziare la trattativa con i rossoneri dovrà occuparsi del mercato in uscita, la trattativa per Conti partirà soltanto se gli azzurri si libereranno di uno dei loro esuberi.

Andrea Conti Empoli

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022, il Milan però anche solo per togliersi lo stipendio dal bilancio è pronto a facilitare la sua cessione già nel mercato di gennaio.

Il giocatore in questa stagione non è mai sceso in campo. L‘ultima presenza col Milan risale al 18 gennaio 2020. Nelle ultime tre partite il calciatore non era nemmeno in panchina e non è stato inserito nemmeno nella lista Uefa.