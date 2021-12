La vittoria di ieri a Empoli ha dato una scossa al campionato del Milan, ma non solo. La mossa tattica di Pioli con Kessie avanzato ha portato gioie, inoltre Diavolo privo di Ibra. Non solo, i rossoneri con l’ennesima vittoria in trasferta sono da record.

Empoli, Milan, record

17esima vittoria in trasferta nell’anno solare. Inoltre, come riporta Sportmediaset, ha fatto 52 gol come i Citizens, in trasferta. Infine, è la seconda squadra nella storia della Serie A in questa speciale classifica delle vittorie esterne, solo il Napoli fece meglio nel 2017 con 18.